Autoritățile au destructurat o rețea de trafic de persoane și proxenetism, în urma unor percheziții în România, Germania și Austria. Victimele erau racolate prin metoda “loverboy” și obligate să se prostitueze. Doi polițiști au încercat să mușamalizeze o plângere depusă de o victimă.

Procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Buzău, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Simultan, au fost efectuate 21 de […]

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