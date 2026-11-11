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Economie

Autoritățile bulgare anunță că un șofer român de camion a provocat unul dintre cele două accidente de ieri, de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate peste 80 de mașini. Aparent, a încetinit brusc, fără motiv, sau a intrat pe carosabil din banda de urgență. Conform presei bulgare, starea celuilalt român, rănit în accident, s-a înrăutățit.

a Scris de antonia olteanu
Autoritățile bulgare anunță că un șofer român de camion a provocat unul dintre cele două accidente de ieri, de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate peste 80 de mașini. Aparent, a încetinit brusc, fără motiv, sau a intrat pe carosabil din banda de urgență. Conform presei bulgare, starea celuilalt român, rănit în accident, s-a înrăutățit.
Aosom
Șeful Poliției din regiunea Iambol, comisarul principal Dobrin Dimitrov, a confirmat că șoferul a fost reținut și a precizat că va fi audiat în continuare în cadrul anchetei preliminare. “Camionul se deplasa cel mai probabil cu viteză foarte redusă sau este posibil să fi intrat pe carosabil din banda laterală. Nu putem preciza încă acest […]

Sursa: Biziday

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