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Economie

Autorizațiile de operare ale companiei Animawings au fost suspendate. Care este situația zborurilor și a pasagerilor

i Scris de ionuț baiaș
Autorizațiile de operare ale companiei Animawings au fost suspendate. Care este situația zborurilor și a pasagerilor
Aosom
Licența de Operator a companiei aeriene Animawings a fost suspendată de Ministerul Transporturilor, măsură urmată de suspendarea Certificatului de Operator Aerian de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), potrivit publicației de specialitate BoardingPass.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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