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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Avarie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei

m Scris de mihai cistelican
Avarie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei
Aosom
Generatoarele diesel de rezervă furnizează energie echipamentelor necesare pentru funcționarea în siguranță a centralei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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