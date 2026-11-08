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Economie

Avarie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei: alimentarea externă cu energie electrică a fost întreruptă

m Scris de mediafax
Avarie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei: alimentarea externă cu energie electrică a fost întreruptă
Aosom
Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, a pierdut alimentarea externă cu energie electrică, după ce linia Ferosplavna a fost deconectată automat din cauza unor avarii. Generatoarele diesel de rezervă asigură energia necesară ech

Sursa: Ziua De Cluj

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