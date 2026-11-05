Un cartier nu devine un loc bun de trăit doar pentru că are blocuri noi, apartamente moderne și locuri de parcare. Un cartier devine acasă atunci când oamenii au motive să rămână, să se întâlnească și să se simtă parte dintr-o comunitate. Dezvoltarea imobiliară este o parte firească a evoluției unui oraș. Oamenii au nevoie […] The post Avem tot mai multe locuințe. Dar construim și comunități? appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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