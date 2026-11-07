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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Averea din damigene. Un poștaș a strâns 2,7 tone de monede de-a lungul a zeci de ani. Câți bani are acum?

r Scris de redacția jurnalul
Averea din damigene. Un poștaș a strâns 2,7 tone de monede de-a lungul a zeci de ani. Câți bani are acum?
Aosom
O pasiune începută în copilărie s-a transformat, după câteva decenii, într-o colecție impresionantă

Sursa: Jurnalul Ro

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