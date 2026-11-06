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Economie

Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume”

s Scris de stefan lupu
Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume”
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Premierul Luca Niculescu a anunțat o analiză a salariilor directorilor din companiile și agențiile de stat. Șeful Guvernului vizează veniturile care depășesc 5.000 de euro lunar și ajung uneori până la 20.000 de euro. The post Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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