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Economie

Aviz favorabil pentru Sorin Lazăr pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi

c Scris de cristian anton
Aviz favorabil pentru Sorin Lazăr pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi
Aosom
Comisiile parlamentare de buget, finanţe au avizat favorabil, marţi, numirea consilierului de conturi Sorin Lazăr în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi.

Sursa: Stirile Pro.tv

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