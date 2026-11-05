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Economie

Bacău. Incendiu la o locuință din comuna Gârleni, joi dimineața. Pompierii au intervenit pentru stingerea acestuia. Două persoane au decedat.

v Scris de velica andreea
Bacău. Incendiu la o locuință din comuna Gârleni, joi dimineața. Pompierii au intervenit pentru stingerea acestuia. Două persoane au decedat.
Aosom
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, transmite IGSU. În urma acestui eveniment și-au pierdut viața două persoane, un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani și o femeie în vârstă de aproximativ 59 de ani. Un alt eveniment grav a avut loc în județul Prahova, […]

Sursa: Biziday

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