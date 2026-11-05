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Economie

Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei decizii importante. Ce se întâmplă cu impozitele și amenzile

g Scris de gabriela mănăilescu
Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei decizii importante. Ce se întâmplă cu impozitele și amenzile
Aosom
Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe de zece ori mai mari, a transmis ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica. Un ordin emis de acesta stabilește cum trebuie aplicate prevederile legale și în ce condiții pot fi regularizate lucrările.

Sursa: Realitatea

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