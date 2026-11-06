 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Banca Transilvania a lansat Bank Friday. Peste 40 de oferte pentru clienți, disponibile timp de numai 24 de ore

r Scris de roxana popa, redactor
Banca Transilvania a lansat Bank Friday. Peste 40 de oferte pentru clienți, disponibile timp de numai 24 de ore
Aosom
Banca Transilvania a lansat astăzi o nouă ediție Shopping Bank Friday, cu peste 40 de oferte destinate persoanelor fizice, antreprenorilor și românilor care locuiesc în străinătate

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech