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Economie

Băncile din România riscă noi amenzi de proporții: O a doua mare anchetă privind creditele se apropie de final

r Scris de redacția jurnalul
Băncile din România riscă noi amenzi de proporții: O a doua mare anchetă privind creditele se apropie de final
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Consiliul Concurenței a demarat o anchetă privind utilizarea scorului FICO de către băncile din România în procesul de creditare. Autoritatea de reglementare suspectează că algoritmul actual penalizează consumatorii care solicită simulări de credit de la instituții financiare concurente, limitându-le astfel mobilitatea și opțiunile de pe piață.

Sursa: Jurnalul Ro

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