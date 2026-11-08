Băncile din România riscă noi amenzi de proporții: O a doua mare anchetă privind creditele se apropie de final

Consiliul Concurenței a demarat o anchetă privind utilizarea scorului FICO de către băncile din România în procesul de creditare. Autoritatea de reglementare suspectează că algoritmul actual penalizează consumatorii care solicită simulări de credit de la instituții financiare concurente, limitându-le astfel mobilitatea și opțiunile de pe piață.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗