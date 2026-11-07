Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare

Consiliul Concurenţei investighează modul în care băncile din România folosesc scorul FICO pentru evaluarea clienţilor care solicită împrumuturi. Autoritatea suspectează că sistemul ar putea penaliza persoanele care cer oferte de la mai multe bănci, descurajându-le astfel să caute alte credite.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗