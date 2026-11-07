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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare

m Scris de mediafax
Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare
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Consiliul Concurenţei investighează modul în care băncile din România folosesc scorul FICO pentru evaluarea clienţilor care solicită împrumuturi. Autoritatea suspectează că sistemul ar putea penaliza persoanele care cer oferte de la mai multe bănci, descurajându-le astfel să caute alte credite.

Sursa: Zf Ro

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