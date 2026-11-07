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Economie

Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare. Românii care compară ofertele de credit ar fi penalizați de sistemul bancar

g Scris de gabriel negreanu
Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare. Românii care compară ofertele de credit ar fi penalizați de sistemul bancar
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Consiliul Concurenței investighează modul în care băncile din România folosesc scorul FICO pentru evaluarea clienților care solicită împrumuturi. Autoritatea suspectează că sistemul ar putea penaliza persoanele care cer oferte de la mai multe bănci, descurajându-le astfel să caute credite mai avantajoase. Ancheta, care vizează mai multe instituții financiare decât dosarul ROBOR, ar putea fi finalizată la începutul anului 2027 și s-ar putea încheia cu noi amenzi.

Sursa: Mediafax Ro

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