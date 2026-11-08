Bani de chirie pentru tinerii din Cluj! Până la 600 de lei lunar și transport la jumătate de preț. Cine ar putea beneficia?

Tinerii din Cluj-Napoca ar putea primi până la 600 de lei lunar pentru plata chiriei și reduceri de 50% la transportul public. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus în Parlament, destinat angajaților cu vârste între 18 și 29 de ani și venituri de cel mult 4.000 de lei net pe lună.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗