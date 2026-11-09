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Economie

Bani europeni pentru facturile din această iarnă: Republica Moldova primește încă 30 de milioane de euro. „Vor ajunge direct la oameni”

n Scris de nicoleta nicolau
Bani europeni pentru facturile din această iarnă: Republica Moldova primește încă 30 de milioane de euro. „Vor ajunge direct la oameni”
Aosom
UE anunță încă 30 de milioane de euro pentru facturile moldovenilor. Cererile pentru compensațiile aferente lunii noiembrie se depun până pe 27.

Sursa: Stiri Pe Surse

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