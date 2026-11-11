Stimulentul de inserție pentru părinții care revin la muncă ar putea crește la aproximativ 4.000 de lei lunar. Ce prevede proiectul de lege. The post Bani mai mulți pentru părinții care se întorc mai devreme la muncă. Stimulentul ar putea ajunge la 4.000 de lei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗