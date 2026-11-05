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Economie

Bani pentru chirie și transport la jumătate de preț pentru tinerii care câștigă până la 4.000 de lei. Sumele și condițiile prevăzute în proiectul de lege

e Scris de ema petrescu
Bani pentru chirie și transport la jumătate de preț pentru tinerii care câștigă până la 4.000 de lei. Sumele și condițiile prevăzute în proiectul de lege
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Un proiect legislativ înregistrat la Parlament prevede că tinerii cu vârste cuprinse între 18-29 de ani care câștigă până la 4.000 de lei pe lună vor beneficia de ajutor pentru plata chiriei și de transport la jumătate de preț.

Sursa: Ziare

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