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Economie

Banii din taxele judiciare de timbru ar putea avea o nouă destinație. Ce prevede proiectul de lege

b Scris de bianca dumbraveanu
Banii din taxele judiciare de timbru ar putea avea o nouă destinație. Ce prevede proiectul de lege
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Banii ar urma să fie folosiți exclusiv pentru investiții, fără majorarea taxelor. The post Banii din taxele judiciare de timbru ar putea avea o nouă destinație. Ce prevede proiectul de lege appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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