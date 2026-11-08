Piața imobiliară din Sibiu rezistă pe economiile cumpărătorilor. Cumpărătorii care ajung să contracteze un credit imobiliar vin cu o contribuție proprie consistentă: un avans de 32%, potrivit tranzacțiilor analizate de Imobiliare.ro Finance. La o locuință cu valoarea medie de 119.000 de euro, diferența față de creditul mediu înseamnă aproximativ 38.000 de euro. Datele prezentate în […] The post Banii proprii țin piața imobiliară în mișcare: cum cumpără sibienii locuințe la peste 2.000 €/mp appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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