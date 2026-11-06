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Economie

Bank Friday 2026: Banca Transilvania anunță cele mai bune oferte de banking din an

r Scris de redacția jurnalul
Bank Friday 2026: Banca Transilvania anunță cele mai bune oferte de banking din an
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Dobânzi speciale la credite, beneficii pentru utilizatorii cardurilor de cumpărături, premii pentru investitori și oferte la leasing auto. Acestea sunt câteva dintre ofertele Băncii Transilvania pentru ediția din 2026 a campaniei Bank Friday, care se desfășoară exclusiv astăzi, 6 noiembrie.

Sursa: Jurnalul Ro

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