Bank Friday 2026: Banca Transilvania anunță cele mai bune oferte de banking din an

Dobânzi speciale la credite, beneficii pentru utilizatorii cardurilor de cumpărături, premii pentru investitori și oferte la leasing auto. Acestea sunt câteva dintre ofertele Băncii Transilvania pentru ediția din 2026 a campaniei Bank Friday, care se desfășoară exclusiv astăzi, 6 noiembrie.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗