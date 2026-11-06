Bank Friday pentru toată lumea: Banca Transilvania aduce beneficii pentru copii, părinți, antreprenori și românii din diaspora

Pe 6 noiembrie, Banca Transilvania organizează o nouă ediție Shopping Bank Friday, cu peste 40 de oferte care acoperă nevoi diferite, de la economiile pentru copii și finanțarea unei locuințe până la investiții, asigurări și experiențe de petrecut împreună.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗