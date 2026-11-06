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Economie

Bank Friday pentru toată lumea: Banca Transilvania aduce beneficii pentru copii, părinți, antreprenori și românii din diaspora

r Scris de ringier românia
Bank Friday pentru toată lumea: Banca Transilvania aduce beneficii pentru copii, părinți, antreprenori și românii din diaspora
Aosom
Pe 6 noiembrie, Banca Transilvania organizează o nouă ediție Shopping Bank Friday, cu peste 40 de oferte care acoperă nevoi diferite, de la economiile pentru copii și finanțarea unei locuințe până la investiții, asigurări și experiențe de petrecut împreună.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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