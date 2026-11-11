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Economie

Bătaie pe banii europeni pentru tinerii fermieri: Cereri de peste 380 de milioane de euro pentru un buget de patru ori mai mic. AFIR a închis sesiunea înainte de termen

a Scris de alice draghici
Bătaie pe banii europeni pentru tinerii fermieri: Cereri de peste 380 de milioane de euro pentru un buget de patru ori mai mic. AFIR a închis sesiunea înainte de termen
Aosom
Fondurile AFIR pentru tinerii fermieri s-au epuizat înainte de termen. Peste 2.000 de proiecte solicită 380 de milioane de euro, față de 84,7 milioane disponibile.

Sursa: Stiri Pe Surse

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