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Economie

Bătrânețe în sărăcie. Cât de mici vor fi pensiile, raportate la salarii

d Scris de dan stan
Bătrânețe în sărăcie. Cât de mici vor fi pensiile, raportate la salarii
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Criza sistemului de pensii se acutizează, pe măsură ce România înregistrează tot mai mulți pensionari și o populație activă tot mai mică. În lipsa unor soluții rapide, sărăcia va marca bătrânețea tot mai multor cetățeni, potrivit analizei unui economist.

Sursa: Ziare

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