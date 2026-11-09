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Economie

Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig

e Scris de e-politic ro
Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig
Aosom
Criza sistemului de pensii se acutizeaza, pe masura ce Romania inregistreaza tot mai mulți pensionari și o populație activa tot mai mica. În lip

Sursa: Ziuanews.ro

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