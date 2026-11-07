BERD finanțează cu până la 31,9 milioane de euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un credit de până la 31,9 milioane de euro societății Midmar Callatis, filială de proiect a dezvoltatorului Rezolv Energy, pentru construcția și operarea parcului eolian Dunărea East, care va fi unul dintre cele mai mari din România.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗