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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

BERD finanțează cu până la 31,9 milioane de euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

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BERD finanțează cu până la 31,9 milioane de euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România
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Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un credit de până la 31,9 milioane de euro societății Midmar Callatis, filială de proiect a dezvoltatorului Rezolv Energy, pentru construcția și operarea parcului eolian Dunărea East, care va fi unul dintre cele mai mari din România.

Sursa: Mediafax Ro

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