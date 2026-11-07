BERD finanţează cu până la 31,9 milioane euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă un credit de până la 31,9 milioane de euro societăţii Midmar Callatis, filială de proiect a dezvoltatorului Rezolv Energy, pentru construcţia şi operarea parcului eolian Dunărea East, care va fi unul dintre cele mai mari din România.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗