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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

BERD finanţează cu până la 31,9 milioane euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

m Scris de mediafax
BERD finanţează cu până la 31,9 milioane euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România
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Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă un credit de până la 31,9 milioane de euro societăţii Midmar Callatis, filială de proiect a dezvoltatorului Rezolv Energy, pentru construcţia şi operarea parcului eolian Dunărea East, care va fi unul dintre cele mai mari din România.

Sursa: Zf Ro

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