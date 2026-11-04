Bitcoin revine peste pragul de 78.000 de dolari, după ce a atins minimul ultimelor șase săptămâni

Bitcoin a revenit peste pragul de 78.000 de dolari, după ce a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni, în timp ce fondurile tranzacționate la bursă (ETF) de tip spot pe Bitcoin din SUA au înregistrat retrageri de capital de 1,16 m...

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