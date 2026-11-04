 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Bitcoin revine peste pragul de 78.000 de dolari, după ce a atins minimul ultimelor șase săptămâni

m Scris de meilă emilia-alexandra
Bitcoin revine peste pragul de 78.000 de dolari, după ce a atins minimul ultimelor șase săptămâni
Aosom
Bitcoin a revenit peste pragul de 78.000 de dolari, după ce a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni, în timp ce fondurile tranzacționate la bursă (ETF) de tip spot pe Bitcoin din SUA au înregistrat retrageri de capital de 1,16 m...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech