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Economie

Bittnet a semnat un contract de 44,7 milioane de lei cu o instituție guvernamentală, pentru o platformă de comunicații securizate (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Bittnet a semnat un contract de 44,7 milioane de lei cu o instituție guvernamentală, pentru o platformă de comunicații securizate (Financial Intelligence)
Aosom
Bittnet Systems (simbol bursier BNET) a anunțat semnarea unui contract în valoare de 44,7 (…)

Sursa: Ziar.com

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