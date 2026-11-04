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Economie

Black Friday 2026. Când poți returna produsele cumpărate la reducere și cum îți recuperezi banii

g Scris de gabriela bucătaru
Black Friday 2026. Când poți returna produsele cumpărate la reducere și cum îți recuperezi banii
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Black Friday vine cu reduceri importante, dar și cu riscul unor cumpărături făcute în grabă. Românii care comandă online trebuie să știe că au dreptul să returneze produsele în termen de 14 zile, chiar dacă acestea nu prezintă niciun defect și motivul este doar răzgândirea. Reducerile nu anulează însă drepturile consumatorilor, iar regulile diferă în funcție de locul în care a fost făcută achiziția.

Sursa: Realitatea

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