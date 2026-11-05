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Economie

Black Friday 2026. Cu puțin timp înainte de începerea marilor reduceri la eMAG, datele arată un lucru surprinzător despre intenția românilor

d Scris de dan duca
Black Friday 2026. Cu puțin timp înainte de începerea marilor reduceri la eMAG, datele arată un lucru surprinzător despre intenția românilor
Aosom
Black Friday 2026 se anunță o ediție a recordurilor. eMAG estimează pentru prima oară vânzări de peste un miliard de lei, curierii se pregătesc pentru milioane de colete, iar românii spun că vor cheltui mai mult decât anul trecut. Ziua cea mare este 6 noiembrie, dar unele magazine online au început reducerile încă înainte de …

Sursa: Hotnews

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