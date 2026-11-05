Ai văzut un produs „redus cu 50%” și te întrebi cât din reducere e reală? Răspunsul scurt: compari prețul redus cu prețul de dinainte și cu istoricul lui, apoi adaugi livrarea și verifici vânzătorul. Procentul de pe etichetă nu îți spune singur dacă ai făcut o afacere bună. Mai jos ai un ghid în 4 […] The post Black Friday 2026: cum verifici dacă o reducere e reală. Ghid Infinity first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗