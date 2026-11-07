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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Black Friday 2026: eMAG a anunţat că a avut comenzi totale de 1,04 mld. lei, plus 55 mil. lei faţă de anul trecut. Tudor Manea, CEO eMAG: Black Friday rămâne cel mai aşteptat eveniment de shopping al anului. S-au vândut 322 de tone de detergent, 159 de tone de cafea şi chiar 36 de automobile. Doljenii se află în fruntea clasamentului al comenzilor

a Scris de alexandru nanu
Black Friday 2026: eMAG a anunţat că a avut comenzi totale de 1,04 mld. lei, plus 55 mil. lei faţă de anul trecut. Tudor Manea, CEO eMAG: Black Friday rămâne cel mai aşteptat eveniment de shopping al anului. S-au vândut 322 de tone de detergent, 159 de tone de cafea şi chiar 36 de automobile. Doljenii se află în fruntea clasamentului al comenzilor
Aosom
Cea de-a 16-a ediţie de Black Friday la eMAG a depăşit pragul de un miliard de lei, cu o valoare totală a comenzilor de peste 1,041 miliarde de lei,...

Sursa: Zf Ro

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