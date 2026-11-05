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Economie

Black Friday 2026 la electrocasnice. Ce reduceri poți găsi la frigidere, mașini de spălat și aspiratoare

a Scris de anca lupescu
Black Friday 2026 la electrocasnice. Ce reduceri poți găsi la frigidere, mașini de spălat și aspiratoare
Aosom
Românii așteaptă cu nerăbdare Black Friday 2026, iar cele mai căutate produse sunt electrocasnicele mari și mici.

Sursa: Stirile Pro.tv

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