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Economie

Black Friday 2026 la eMAG. Omul care a condus vreme de 17 ani compania explică ce câștigă de fapt eMAG în această zi. Nu neapărat bani

d Scris de dan duca
Black Friday 2026 la eMAG. Omul care a condus vreme de 17 ani compania explică ce câștigă de fapt eMAG în această zi. Nu neapărat bani
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Într-un interviu publicat luna trecută de Startup Cafe, Iulian Stanciu a vorbit despre cum a ajuns să fie organizat primul Black Friday în România în 2011, după o vizită în America. StartupCafe: Black Friday! Că se apropie Black Friday acum. Voi l-ați adus în România cu eMAG. A fost profitabil primul Black Friday? Iulian Stanciu: …

Sursa: Hotnews

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