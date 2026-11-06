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Economie

Black Friday 2026 la mobilă și decorațiuni. Ce reduceri găsești la articolele pentru casă

r Scris de raluca ionescu-heroiu
Black Friday 2026 la mobilă și decorațiuni. Ce reduceri găsești la articolele pentru casă
Aosom
Black Friday 2026 aduce reduceri și pentru cei care vor să își amenajeze sau să își redecoreze locuința. De la canapele, paturi și dulapuri până la corpuri de iluminat, covoare și accesorii decorative, magazinele din România au pregătit oferte de neratat.

Sursa: Stirile Pro.tv

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