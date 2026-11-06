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Economie

Black Friday a avut un start în forță. Ce au comandat românii în primele 15 minute?

a Scris de andreea burnar
Black Friday a avut un start în forță. Ce au comandat românii în primele 15 minute?
Aosom
Black Friday a debutat cu un val de comenzi, iar românii au cumpărat încă din primele minute produse din cele mai diverse categorii, de la cosmetice și alimente până la aur, vacanțe și automobile. În mai puțin de 15 minute, au fost vândute peste 500.000 de produse.

Sursa: Click

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