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Economie

Black Friday, cea mai importantă zi pentru reduceri. Comenzi de peste 420 de milioane de lei la un magazin, în primele ore

m Scris de marian andrei
Black Friday, cea mai importantă zi pentru reduceri. Comenzi de peste 420 de milioane de lei la un magazin, în primele ore
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Este ziua cea mai importantă din an, când vedem că foarte multe magazine încearcă să pună la bătaie cele mai bune prețuri la o mulțime de produse pe care le vând.

Sursa: Stirile Pro.tv

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