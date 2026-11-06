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Economie

Black Friday: Comenzi de 259 de milioane de lei în prima jumătate de oră la eMAG. Ce produse s-au cumpărat cel mai repede

i Scris de iulia horovei
Black Friday: Comenzi de 259 de milioane de lei în prima jumătate de oră la eMAG. Ce produse s-au cumpărat cel mai repede
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Valoarea comenzilor înregistrată în prima jumătate de oră a evenimentului „Black Friday” 2026 organizat de eMAG s-a ridicat la 259 de milioane de lei, cu 14% mai mult decât în anul anterior.

Sursa: Dcnews

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