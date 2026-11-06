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Economie

Black Friday eMAG 2026. Reducerile încep imediat. Cele mai mici prețuri din an la 1.8 milioane de produse, promite compania. O parte dintre ele au fost deja anunțate

m Scris de mona hera
Black Friday eMAG 2026. Reducerile încep imediat. Cele mai mici prețuri din an la 1.8 milioane de produse, promite compania. O parte dintre ele au fost deja anunțate
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Black Friday 2026 începe vineri dimineață la eMAG, care a anunțat reduceri de 35-40%. În campania care va dura între 16 și 17 ore, eMag se așteaptă la vânzări record. Black Friday eMAG 2026. Compania estimează vânzări record Ora începerii Black Friday 2026 nu a fost anunțată de eMAG, dar în anii trecuți reducerile au …

Sursa: Hotnews

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