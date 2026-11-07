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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Black Friday eMAG 2026. S-a depășit miliardul de lei. Un județ din Oltenia s-a aflat pe primul loc la valoarea medie a comenzii pentru al doilea an la rând

d Scris de dan duca
Black Friday eMAG 2026. S-a depășit miliardul de lei. Un județ din Oltenia s-a aflat pe primul loc la valoarea medie a comenzii pentru al doilea an la rând
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eMAG a înregistrat vânzări de un miliard de lei vineri, 6 noiembrie, de Black Friday, transmite compania. În total, peste 4.1 milioane de produse au fost comandate de către peste 714.000 de clienți. Recordul de vineri marchează o creștere cu 55 de milioane de lei față de anul trecut, fiind vândute cu 600.000 de produse …

Sursa: Hotnews

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