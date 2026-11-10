Bloc nou sau vechi în Brașov? Ce aleg cumpărătorii și cum au evoluat prețurile

Aproximativ 3.700 de apartamente au fost scoase la vânzare în Brașov pe parcursul trimestrului trecut, conform datelor Imobiliare.ro prezentate în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Brașov 2026 care a reunit la dezbateri și networking circa 300 de profesioniști în real estate activi pe piața locală.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗