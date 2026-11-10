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Economie

Bloc nou sau vechi în Brașov? Ce aleg cumpărătorii și cum au evoluat prețurile

c Scris de corina vârlan
Bloc nou sau vechi în Brașov? Ce aleg cumpărătorii și cum au evoluat prețurile
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Aproximativ 3.700 de apartamente au fost scoase la vânzare în Brașov pe parcursul trimestrului trecut, conform datelor Imobiliare.ro prezentate în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Brașov 2026 care a reunit la dezbateri și networking circa 300 de profesioniști în real estate activi pe piața locală.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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