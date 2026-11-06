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Economie

Blocaj în construcții. Cristian Erbașu anunță concedieri în masă, după PNRR: „Câteva zeci de mii de persoane”

i Scris de iulia horovei
Blocaj în construcții. Cristian Erbașu anunță concedieri în masă, după PNRR: „Câteva zeci de mii de persoane”
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Patronatele din domeniul construcțiilor afirmă că nu mai există nicio perspectivă pentru firme, foarte multe companii urmând să concedieze angajați în masă.

Sursa: Dcnews

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