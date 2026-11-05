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Economie

Blocaj în planul lui Donald Trump de a importa motorină din Rusia. FT dezvăluie că două petroliere ce transportau carburant rusesc și aveau ca destinație coasta americană și-au schimbat traseul brusc, iar un al treilea nu are încă un port de descărcare confirmat. Stocurile diesel din SUA sunt la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani.

a Scris de auras rosu
Blocaj în planul lui Donald Trump de a importa motorină din Rusia. FT dezvăluie că două petroliere ce transportau carburant rusesc și aveau ca destinație coasta americană și-au schimbat traseul brusc, iar un al treilea nu are încă un port de descărcare confirmat. Stocurile diesel din SUA sunt la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani.
Aosom
Talisman, un petrolier rus vechi de 20 de ani supus sancțiunilor Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Europene, și petrolierul Leruo, deținut de Hong Kong și sub pavilion Sierra Leone, de asemenea supus sancțiunilor UE și Marii Britanii, nu mai au ca destinație Coasta de Est a SUA. Luni, Leruo și-a schimbat destinația în Brazilia, […]

Sursa: Biziday

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