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Economie

BNR face un anunț important despre ROBOR, după amenzile de 710 milioane de euro primite de bănci / Ce se întâmplă cu regulile de calcul

r Scris de redactor, alexandra cruceru
BNR face un anunț important despre ROBOR, după amenzile de 710 milioane de euro primite de bănci / Ce se întâmplă cu regulile de calcul
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Banca Naţională a României (BNR) precizează, în urma unor informaţii apărute în mass-media, că nu are în vedere o modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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