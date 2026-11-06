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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

BNR menține clarificările din data de 11 iunie 2026 privind decizia Consiliului Concurenței referitoare la activitateabancară pe piața monetară

o Scris de oltenașul
BNR menține clarificările din data de 11 iunie 2026 privind decizia Consiliului Concurenței referitoare la activitateabancară pe piața monetară
Aosom
BNR menține clarificările din data de 11 iunie 2026 privind decizia Consiliului Concurenței referitoare la...

Sursa: Oltenașul

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