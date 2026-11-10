 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Boc anunță când se va circula pe noul pod Garibaldi. Strada Uzinei Electrice se redeschide pe patru benzi în 15 noiembrie.

v Scris de valentina prelipcean(
Boc anunță când se va circula pe noul pod Garibaldi. Strada Uzinei Electrice se redeschide pe patru benzi în 15 noiembrie.
Aosom
Noul pod Garibaldi ar urma să fie finalizat și deschis circulației la sfârșitul lunii martie 2027, a anunțat marți, 10 noiembrie, primarul Emil Boc.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech