Bogdan Cernescu, BCR: Economia absoarbe şocuri, dar România rămâne o ţară de risc furnizor unde există oportunităţi pentru asigurători

Economia românească traversează o perioadă dificilă, în care unele sectoare sunt puternic afectate de contextul economic, în timp ce altele demonstrează rezilienţă. În acelaşi timp, piaţa locală are încă un potenţial important de dezvoltare a finanţării companiilor şi a instrumentelor de asigurare, consideră Bogdan Cernescu, director executiv corporate în cadrul BCR.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗