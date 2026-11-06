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Economie

Bogdan Cernescu, BCR: Economia absoarbe şocuri, dar România rămâne o ţară de risc furnizor unde există oportunităţi pentru asigurători

m Scris de mircea nica
Bogdan Cernescu, BCR: Economia absoarbe şocuri, dar România rămâne o ţară de risc furnizor unde există oportunităţi pentru asigurători
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Economia românească traversează o perioadă dificilă, în care unele sectoare sunt puternic afectate de contextul economic, în timp ce altele demonstrează rezilienţă. În acelaşi timp, piaţa locală are încă un potenţial important de dezvoltare a finanţării companiilor şi a instrumentelor de asigurare, consideră Bogdan Cernescu, director executiv corporate în cadrul BCR.

Sursa: Zf Ro

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