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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Boomul manichiurii făcute acasă. Ce probleme pot ascunde prețurile mici

a Scris de alina mitran
Boomul manichiurii făcute acasă. Ce probleme pot ascunde prețurile mici
Aosom
Cursurile de câteva luni și promovarea pe rețelele sociale le permit tot mai multor persoane să intre în domeniul serviciilor de înfrumusețare, uneori chiar de acasă și la prețuri sub cele practicate în saloane. Pentru cliente, oferta pare avantajoasă, însă manichiura ieftină poate ascunde riscuri.

Sursa: Adevarul

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